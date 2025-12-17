Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall auf Meller Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann mit seiner 18-jährigen Beifahrerin die Meller Straße aus Richtung Bad Essen kommend in Fahrtrichtung Melle. Im Bereich einer leichten Rechtskurve und zu Beginn einer anschließenden Linkskurve, in der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt, kam der Pkw auf der leicht abschüssigen Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit zwei Straßenbäumen. Anschließend schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kam linksseitig neben der Fahrbahn in einem nicht wasserführenden Graben zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden unter anderem der Motorblock sowie Teile der Radaufhängung aus dem Fahrzeug gerissen.

Der 20-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 18-jährige Beifahrerin zog sich nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der erheblich beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Meller Straße zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell