Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sexuelle Ansprache einer Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine Jugendliche im Bereich der Hauptstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unbekannte der Jugendlichen über mehrere Minuten hinterher und sprach sie wiederholt in englischer Sprache an. In diesem Zusammenhang fragte er mehrfach nach Geschlechtsverkehr. Die Jugendliche lehnte dies ab und setzte ihren Weg fort. Als beide den Bereich des Bahnhofs erreichten, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Die Polizei wurde zeitnah informiert. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 38 Jahre
   - Bekleidung: dunkelblaue Hose, blaue Weste, braune Schuhe

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

