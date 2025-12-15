PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Spielzeugwaffe sorgte für Polizeieinsatz nahe Weihnachtsmarkt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) ging bei der Polizei über den Notruf die Meldung ein, dass ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand vom Supermarkt an der Tecklenburger Straße aus in Richtung des nahegelegenen Weihnachtsmarktes auf dem Tomblaine-Platz laufen soll. Unverzüglich wurden sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte zum Einsatzort geschickt. Gegen 16.40 Uhr konnte der Verursacher durch eine Streife im Bereich des Supermarktes angetroffen und kontrolliert werden. Der mitgeführte Gegenstand wurde sichergestellt. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Zu keiner Zeit bestand eine Gefährdung für Besucher des Weihnachtsmarktes. Die Polizei weist im diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mitführen von Spielzeugwaffen im Umfeld von Weihnachtsmärkten zu Missverständnissen und polizeilichen Einsätzen führen kann. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

