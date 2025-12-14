Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bedrohung mit vermutlicher Schreckschusswaffe - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich eines Imbisses am Ölweg zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Mann.

Drei Jugendliche hielten sich dort auf, als sie einen Mann bemerkten, der verärgert wirkte und vermutlich mit einer Schreckschusswaffe auf den Boden schoss. Aus einem Abstand von etwa zehn Metern sprach der Mann die Jugendlichen an. Im Anschluss gab er ein weiteres Mal Schüsse auf den Boden ab und feuerte einmal in die Luft. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Windhorststraße stadtauswärts. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht angetroffen werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt

- Glatze

- ca. 175 cm groß

Bekleidung: schwarzes T-Shirt

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0541 327 3103 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell