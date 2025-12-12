PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Warendorf/Bad Iburg: Ermittlungsgruppe greift zu - Bedeutender Ermittlungserfolg im Kampf gegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahl - Drei Männer nach bandenmäßigem Einbruch festgenommen

Osnabrück (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizeiinspektion Osnabrück

Nur wenige Tage nach der Einrichtung einer spezialisierten Ermittlungsgruppe (EG) in Georgsmarienhütte verzeichnete die Polizei am Donnerstag einen bedeutenden Ermittlungserfolg. Anlass für die EG war eine Serie von Wohnungseinbruchdiebstählen im südlichen Landkreis Osnabrück und angrenzenden Regionen.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen gelang es den Ermittlern, drei Männer im Alter von 30, 36 und 45 Jahren aus dem Raum Osnabrück nach einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in Warendorf festzunehmen. Der Zugriff erfolgte durch Spezialkräfte im Bereich des Charlottensees in Bad Iburg. Bei den Beschuldigten fanden die Beamten rund 4.500 Euro Bargeld und Schmuck. Das Diebesgut konnte dem Einbruch aus Warendorf zugeordnet werden konnten.

Im Anschluss folgten mehrere Wohnungsdurchsuchungen. Die Polizisten stellten dort weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter hochwertigen Schmuck, mehr als 10.000 Euro Bargeld sowie eine hochwertige Rolex-Armbanduhr.

Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitagmittag beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis ordnete dieser eine Untersuchungshaft für alle drei Beschuldigten an.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stehen die Männer im dringenden Verdacht, seit Mitte Oktober dieses Jahrs weit mehr als 30 Wohnungseinbruchdiebstähle begangen zu haben. Die Taten sollen sich über den Großraum Osnabrück, angrenzende Bereiche Nordrhein-Westfalens sowie den Oldenburger Landkreis erstrecken. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden mit Hochdruck geführt.

"Die Ermittlungsgruppe hat innerhalb kurzer Zeit die Tätergruppe ermittelt und festgenommen. Dieser Erfolg unterstreicht die Professionalität unserer Polizeiarbeit. Wohnungseinbrüche belasten das Sicherheitsgefühl vieler Menschen erheblich. Die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region können sich darauf verlassen, dass wir entschlossen gegen solche Straftaten vorgehen," so Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität, hat sich dabei erneut als sehr effektiv erwiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

