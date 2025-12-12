Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Schwerer Unfall auf der Voltlager Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Unfall auf der Voltlager Straße. Gegen 8 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Audi in Richtung Fürstenau unterwegs, als plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn kreuzte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. Die Autofahrerin hielt an und stieg aus, um nach dem Hund zu sehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer stoppte ebenfalls, um Unterstützung zu leisten. Während die Frau auf den Lkw-Fahrer zuging, wurde sie von einem entgegenkommenden Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Voltlager Straße vollständig gesperrt werden.

