Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall in Bebra unter Beteiligung eines Rettungswagens mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden - ERGÄNZUNGSMELDUNG

Bebra (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Donnerstagnachmittag (16.10.) kam es gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung der Bundesstraße 27 und der Hersfelder Straße in Bebra: Ein Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, kollidierte in dem Lichtsignal geregelten Kreuzungsbereich mit einem Pkw. Nach ersten Informationen wurden fünf Personen verletzt. Aktuell (Stand 19.30 Uhr) sind noch drei Streifen der Polizeistation Rotenburg an der Fulda sowie zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Es kommt aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, da die Unfallstelle noch voll gesperrt ist. Es wird unaufgefordert nachberichtet, sobald valide Informationen zu den beteiligten Personen, zum Unfallhergang und den entstandenen Schäden vorliegen.

ERGÄNZUNGSMELDUNG (Stand: 01.00 Uhr):

Der Rettungswagen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit zwei Rettungskräften, einem Notarzt und einem Patienten die Hersfelder Straße in Bebra und war mit Sondersignalen auf dem Weg in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 27 (Bereich wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt) kam es im direkten Einmündungsbereich beider Straßen zur Kollision mit einem Pkw Ford Kuga aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der in Richtung Bebra-Weiterode fuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden alle fünf Insassen verletzt. Sowohl die 38-jährige Fahrerin des Ford Kuga, der 35-jährige Fahrer des Rettungswagens, sein 45-jähriger Kollege als auch der 64-jährige Patient im Rettungswagen wurden durch alarmierte Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 59-jährige Notarzt, der zum Unfallzeitpunkt gerade dabei war, den 64-jährigen Patienten zu behandeln, wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch die Lichtsignalanlage erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so dass einer der Masten durch die Feuerwehr abgeschnitten werden musste, um ein Herabstürzen zu verhindern. Durch die Hinzuziehung eines Gutachters für Unfallanalytik und die anschließende Abschleppung beider Fahrzeuge war der Unfallbereich bis etwa 21.20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde dabei örtlich durch Polizeikräfte umgeleitet. Neben zahlreichen Rettungs- und Feuerwehrkräften waren auch drei Streifen der Polizeistation Rotenburg an der Fulda im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zu den Unfallumständen laufen aktuell und werden durch die Polizeistation Rotenburg an der Fulda geführt. Hierbei wurde auch bereits diesbezüglich mit der Staatsanwaltschaft in Fulda Kontakt aufgenommen. Der Sachschaden dieses Unfalls beläuft sich auf insgesamt rund 85.000 Euro.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda: Messner, EPHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

