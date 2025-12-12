PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperliche Auseinandersetzung in der Johannisstraße - Polizei durch Videoüberwachung schnell vor Ort

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 03:30 Uhr kam es in der Johannisstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Zunächst gerieten die Beteiligten in einen verbalen Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte. Eine Person wurde zu Boden gestoßen und anschließend mehrfach getreten.

Polizeibeamte auf der Wache bemerkten den Vorfall beim Blick auf die dortige Videoüberwachungstechnik in Echtzeit. Noch bevor ein Notruf einging, machten sich mehrere Streifenwagen sofort auf den Weg und erreichten kurz darauf den Ort der Auseinandersetzung. Vor Ort konnten die beteiligten Personen ohne Verzögerung angetroffen werden. Durch die aufgezeichneten Bilder ließ sich der Ablauf des Geschehens nachvollziehen. Die Polizeibeamten konnten so direkt die Aussagen der Beteiligten und Zeugen verifizieren und die Tatbeteiligung der einzelnen angetroffenen Personen eindeutig feststellen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

