Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/ Bad Essen/ Dissen a.T.W./ Hasbergen: Nicht angemeldetes Treffen der "Autoposerszene" - umfangreicher Polizeieinsatz

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 03:00 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück zu einem umfangreichen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten Treffen der sogenannten "Autoposerszene".

Bereits im Vorfeld lagen der Polizei Hinweise auf ein größeres Treffen der Szene im Bereich Nordrhein-Westfalens vor. Aufgrund der erfahrungsgemäß wechselnden Treffpunkte und der mobilen Struktur solcher Zusammenkünfte traf die Polizeiinspektion Osnabrück vorbereitende Maßnahmen. Zur Bewältigung der Lage war die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 22:00 Uhr ergaben sich erste Hinweise auf eine Zusammenkunft im Bereich Bad Essen, in der Straße "Gewerbegebiet". Dort wurden zunächst etwa 50 Fahrzeuge festgestellt. Diese verließen die Örtlichkeit jedoch kurze Zeit später wieder. Nennenswerte Beeinträchtigungen wurden nicht festgestellt.

Kurz darauf verlagerte sich das Geschehen in das Industriegebiet am Ochsenweg in Melle. Dort sammelten sich innerhalb kurzer Zeit nach bisherigen Erkenntnissen rund 500 Fahrzeuge. Die Anzahl der anwesenden Personen wurde auf bis zu 1.500 geschätzt. In diesem Bereich kam es zu mehreren Driftmanövern sowie zu einem massiven Abbrennen von Pyrotechnik.

Im weiteren Verlauf wurden hier zwei Polizeifahrzeuge von einer etwa 50 Personen umfassenden Gruppe angegangen. Die Beteiligten waren teilweise vermummt und zündeten eine Vielzahl von Pyrotechnik in der Nähe der dort eingesetzten Beamten. Zudem wurde ein Streifenwagen mit rohen Eiern beworfen.

In der Folge richtete die Polizei Kontrollstellen ein, um die Personalien der Teilnehmenden festzustellen. Während dieser Maßnahmen verlagerte sich eine Vielzahl der Fahrzeuge zunächst in Richtung Gesmold. In der Straße "Im Gewerbepark" wurden etwa 50 Fahrzeuge festgestellt. Später kam es erneut zu einer größeren Ansammlung im Industriegebiet Dissen an der Versmolder Straße. Auch hier wurden polizeiliche Kontrollstellen eingerichtet.

Im Rahmen der dortigen durchgeführten Fahrzeugkontrollen stellte die Polizei diverse Feuerwerkskörper sicher, darunter Raketen, Bengalfackeln und Böller. Zudem wurden vier Paletten roher Eier aufgefunden.

Gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in einem Fast-Food-Restaurant in Hasbergen gemeldet. Auch dort konnten Fahrzeuge festgestellt werden, die der Autoposerszene zugeordnet werden.

Im weiteren Verlauf der Nacht beruhigte sich die Lage zunehmend. Es wurden deutliche Abwanderungstendenzen festgestellt, insbesondere in Richtung der umliegenden Ortschaften sowie nach Nordrhein-Westfalen.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wurden unter anderem Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell