POL-OS: Melle: Kleinbrandserie mit insgesamt 5 Taten- Polizei ermittelt zwei Tatverdächtige

Am frühen Samstagmorgen zwischen 0:00 und 2:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu drei kleineren Bränden im Bereich der Straßen Am Grönegausee sowie dem Föckinghauser Weg gerufen. Unbekannte Täter hatten vermutlich Küchenpapier angezündet und in eine Hecke gelegt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Im Umfeld der Tatorte wurden zudem Knallgeräusche wahrgenommen. Polizeibeamte stellten in einem Straßengraben eine verkohlte Trinkflasche sowie ein auf der Fahrbahn angezündetes Papier fest.

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in der Oldendorfer Straße zu einem weiteren Brand. Ein Pkw (Skoda) wurde in Brand gesetzt, etwa zehn Meter neben einem Wohnhaus. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird ersten Einschätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich liegen. Ein weiterer Brand wurde in der Straße "Bei der Sägemühle" festgestellt. Auch hier wurde Küchenpapier angezündet, ohne dass ein größeres Feuer entstand.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 21-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau aus dem Südkreis Osnabrück. Die Hintergründe der Taten sind derzeit unklar. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zu den Brandursachen und den entstandenen Sachschäden aufgenommen.

