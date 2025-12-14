Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls -83-jähriger Fahrer verstorben

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam es auf der Görsmannstraße in Hagen a.T.W. zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vermutlich ein medizinischer Notfall ursächlich war.

Ein 83-jähriger Mann war mit seinem VW unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto fuhr von der Fahrbahn ab, überquerte eine Hecke, durchbrach einen Zaun und kam schließlich gegen die Hauswand einer dortigen Kita zum Stehen. Am Fahrzeug, an der Hecke sowie an der Hauswand entstand Sachschaden.

Der Fahrer wurde zunächst reanimationspflichtig ins Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch im weiteren Verlauf.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

