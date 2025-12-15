Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:15 Uhr an der Bushaltestelle an der Bramscher Straße, im Bereich der Handwerkskammer, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 31-jähriger Mann an der Bushaltestelle auf, als es zu einem Streit mit einem 49-jährigen Mann kam. In dessen Verlauf wurde der 31-Jährige plötzlich und unvermittelt von dem Älteren körperlich angegangen. Während der Auseinandersetzung stürzte das Opfer zu Boden und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den Angreifer. Dabei erlitt der 31-Jährige eine Stichverletzung im Bereich der Wade. Mit welchem Gegenstand die Verletzung verursacht wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Tatverdächtige ließ zunächst von dem Opfer ab, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und versuchte, mit einem Stein in Richtung des Geschädigten sowie zweier an der Bushaltestelle eingetroffener Zeugen - einer 30-jährigen Frau und eines 35-jährigen Mannes - zu werfen. Dabei wurde keine der Personen getroffen.

Im Anschluss hielten das Opfer und die beiden Zeugen den 49-Jährigen bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fest. Die Polizeibeamten brachten den Mann zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle.

Der Verletzte wurde versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen um den Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren.

