Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Küchenbrand in Mehrparteienhaus - eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 12:45 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Natruper Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in der Küche einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, dennoch entstand in der betroffenen Wohnung erheblicher Sachschaden. Eine Bewohnerin erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen. Sie wurde medizinisch versorgt.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Natruper Straße gesperrt. Der Verkehr wurde über die Wilhelm-Wolf-Straße umgeleitet.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

