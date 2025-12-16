PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Behördenübergreifende Kontrollaktion zu gewerblichem Geldspiel und illegalem Glücksspiel - zahlreiche Verstöße festgestellt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend führte die Polizei Quakenbrück gemeinsam mit weiteren Netzwerkpartnern eine koordinierte Kontrollaktion durch. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf gewerbliches Geldspiel sowie mögliches illegales Glücksspiel.

An der Aktion beteiligt waren neben der Samtgemeinde Artland der Landkreis Osnabrück, die Steuerfahndung, der Zoll, Kräfte der Polizei Osnabrück, darunter auch Diensthundeführer. Kontrolliert wurden insgesamt vier Objekte im Stadtgebiet von Quakenbrück.

Im Rahmen des Einsatzes führten die beteiligten Behörden jeweils fachspezifische Prüfungen durch. Die Steuerfahndung nahm Kassenprüfungen vor. Mitarbeitende der Samtgemeinde Artland überprüften die Einhaltung der rechtlichen Auflagen für den Betrieb von Gaststätten sowie das Aufstellen und Betreiben erlaubter Geldspielgeräte. Der Zoll kontrollierte insbesondere Aspekte der illegalen Beschäftigung. Die Polizei legte den Schwerpunkt auf das Erkennen von illegalen Geld- und Sportwettenautomaten sowie auf mögliche Begleit- und Folgedelikte.

Kontrollergebnisse:

In einem der kontrollierten Betriebe wurden mehrere Verstöße festgestellt, darunter unter anderem Mängel im Brand-, Infektions- und Nichtraucherschutz sowie Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Bestimmungen. Zudem wurde ein bestehender Haftbefehl vollstreckt. Aufgrund der festgestellten Mängel ordnete die zuständige Behörde ein sofortiges Betriebsverbot an. Der Betrieb wurde geräumt sowie verschlossen und versiegelt.

In einem weiteren Objekt wurden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Geldspielgeräten festgestellt. Diese betrafen unter anderem die Geeignetheit der Aufstellungsorte, das gleichzeitige Bespielen mehrerer Geräte durch einzelne Personen sowie fehlende Nachweise zu Schulungen und Meldepflichten des Arbeitgebers.

Auch in den beiden weiteren kontrollierten Betrieben stellten die Einsatzkräfte Verstöße fest. Diese betrafen unter anderem den Bereich des Glücksspielrechts, das Waffenrecht, das Bewachungsgewerbe, arbeits- und sozialrechtliche Pflichten, den Jugendschutz, den Nichtraucherschutz sowie Vorgaben des Brand- und Infektionsschutzes. Zudem wurden fehlende oder unzureichende Schulungs- und Ausweisdokumente beanstandet.

Die festgestellten Sachverhalte werden nun durch die jeweils zuständigen Behörden geprüft und weiterbearbeitet. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Quakenbrück bewertet die Zusammenarbeit im Rahmen der Kontrollaktion als zielführend. Vergleichbare behördenübergreifende Maßnahmen sollen auch künftig durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:41

    POL-OS: Bramsche: Sexuelle Ansprache einer Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag wurde eine Jugendliche im Bereich der Hauptstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unbekannte der Jugendlichen über mehrere Minuten hinterher und sprach sie wiederholt in englischer Sprache an. In diesem Zusammenhang fragte er mehrfach nach Geschlechtsverkehr. Die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:09

    POL-OS: Hagen a.T.W.: Küchenbrand in Mehrparteienhaus - eine Person leicht verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmittag kam es gegen 12:45 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Natruper Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer in der Küche einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, dennoch entstand in der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:44

    POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 18:15 Uhr an der Bushaltestelle an der Bramscher Straße, im Bereich der Handwerkskammer, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 31-jähriger Mann an der Bushaltestelle auf, als es zu einem Streit mit einem 49-jährigen Mann kam. In dessen Verlauf wurde der 31-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren