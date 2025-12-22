Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Weil er betrunken Auto gefahren ist und bei den späteren Maßnahmen die Beherrschung verlor, muss ein 36-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Ein Zeuge war auf den VW-Lenker aufmerksam geworden, als der Mann seinen Wagen offenbar unsicher gegen einen Bordstein lenkte. Als der 36-Jährige ausstieg und dabei schwankte, wählte der Beobachter den Notruf. Polizisten trafen den Fahrer kurz darauf an und brachten den augenscheinlich deutlich betrunkenen Mann zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik, wo er verfassungsfeindlich gestikulierte. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 36-Jährigen und zeigen ihn entsprechend bei der Staatsanwaltschaft an.

Meckenbeuren

Nach Unfall davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Wochenende in der Weberstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen stieß ein Unbekannter gegen einen geparkten Mercedes und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer

Mit Anzeigen muss ein 35-Jähriger rechnen, der am frühen Montagmorgen mit seinem Auto gefahren ist, obwohl er offenbar nicht verkehrstüchtig war. Ein Zeuge war aufmerksam geworden, als der Mann seinen Mercedes mehrfach vergeblich versuchte, über einen Gehweg zu steuern und dabei gegen einen Baum stieß. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten bestritt er, der Fahrer gewesen zu sein und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Der augenscheinlich betrunkene 35-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten. Auch ein Bekannter des Fahrers, der an die Unfallstelle kam, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Mit offensichtlich falschen Angaben, dass der Unfall bereits am Mittag passiert sei und man erst im Nachgang gemeinsam Alkohol getrunken habe, versuchte der 32-Jährige dem Mann aus der misslichen Lage zu helfen. Stattdessen wird er nun wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung selbst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Heiligenberg

Mit Baum zusammengestoßen

Eine verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Echbeck ereignet hat. Ein 63 Jahre alter Nissan-Lenker fuhr in Richtung Echbeck, geriet aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab, wo sein Wagen gegen einen Baum stieß. Während der Fahrer unverletzt blieb, zog sich seine 64 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Nissan entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Ob der Unfall eine technische Ursache hatte, wird aktuell nicht ausgeschlossen.

Salem

In Imbiss randaliert - Mann in Gewahrsam

In Gewahrsam genommen werden musste ein 37-Jähriger, der am frühen Sonntagabend in einem Imbiss in Mimmenhausen für Aufsehen gesorgt hat. Der alkoholisierte Mann soll auf Automaten eingeschlagen und andere Gäste angepöbelt haben, woraufhin er aus der Lokalität verwiesen wurde. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte er keine Einsicht, woraufhin er einen Platzverweis erhielt. Weil er nur kurz darauf erneut dort aufschlug, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam.

Meersburg

Alkoholisiert Unfall gebaut und geflüchtet

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen erwarten eine 51-Jährige, die in der Nacht auf Montag in Meersburg alkoholisiert einen Unfall gebaut hat und dann davongefahren ist. Die Frau kam mutmaßlich alkoholbedingt von der Dr.-Zimmermann-Straße ab und überfuhr einen größeren Stein, woraufhin der Unterboden ihres Wagens erheblichen Schaden nahm. Als ein Anrufer eine Ölspur meldete, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Die Beamten verfolgten die Ölspur und machten nach mehreren hundert Metern den beschädigten Pkw sowie die verantwortliche Fahrerin ausfindig. Weil die 51-Jährige deutlich alkoholisiert war, musste sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Zur Beseitigung der Ölspur musste die örtliche Feuerwehr ausrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell