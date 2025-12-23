Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hackschnitzellager gerät in Brand

Ein an einem Wohnhaus in der Rebholzstraße angebautes Hackschnitzellager ist am Montagmorgen gegen 5 Uhr in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und über 60 Wehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. In der Folge musste das Lager wegen Glutnestern von den Einsatzkräften ausgeräumt werden. Ursächlich für den Brand dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an der Förderschnecke gewesen sein. An der Hausfassade sowie am Lager selbst entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Schlier

Kaminbrand

Ein Kaminbrand in einem Wohnhaus im Riedweg hat am Montag kurz nach 16.30 Uhr Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursacht. Nach dem Befeuern des Kamins durch einen Bewohner am Morgen trat ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge aus Rissen im Mauerwerk des Kamins Glut aus, die einen Holzbalken in der Zwischendecke des Altbaus in Brand setzte. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an und löschte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall auf Supermarktparkplatz

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen eines Vorfalls auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Franz-Beer-Straße, der sich bereits am 13.12.2025 ereignet hat, und sucht nun Zeugen. Ein 52-Jähriger soll sich kurz nach 15 Uhr über die Parksituation derart echauffiert haben, dass er einen 49-Jährigen und dessen Familie mit rassistischen Äußerungen beleidigt und mit einem Schlagstock bedroht haben soll. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und verhetzender Beleidung ermittelt. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Frau geht auf Polizeibeamte los

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich offenbar eine 55-Jährige befunden, die am Montag kurz nach 13 Uhr die Polizei auf den Plan rief und in der Folge die Beamten getreten hat. Die Polizisten waren verständigt worden, weil die Frau trotz eines Hausverbots eine Einrichtung am Marktplatz betreten hatte und diese nicht mehr verlassen wollte. In der Folge zeigte sich die 55-Jährige äußerst aggressiv und ging einen 59-Jährigen körperlich an. Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam und mussten ihr aufgrund ihrer Aggressivität Handschließen anlegen. Dagegen wehrte sich die 55-Jährige mit aller Kraft und trat im weiteren Verlauf einen Polizisten gegen dessen Bein. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands brachten die Beamten die Frau in der Folge in eine Fachklinik. Die 55-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Isny

Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Leichte Verletzungen hat der 23 Jahre alte Lenker eines Opel am Montag kurz nach 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Mann kam mit seinem Wagen auf der L 320 zwischen Friesenhofen-Bahnhof und Beuren in einer Kurve mutmaßlich aufgrund partieller Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Opel mehrfach. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen.

Kißlegg

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls m Montag kurz nach 13 Uhr bei Kißlegg erlitten. Ein 27-jähriger Citroen-Lenker wollte aus Wallmusried kommend nach links auf die Kreisstraße Richtung Bärenweiler abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Nissan-Fahrer. Bei der heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt und am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Sowohl am Citroen als auch am Nissan, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die durch ausgetretene Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn wurde von einem Bauhofmitarbeiter gereinigt.

Leutkirch

Fahrzeug beschädigt

Ein auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden abgestellter Opel ist am Montag zwischen 13.40 Uhr und 14.30 Uhr von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden. Der Unbekannte machte sich am vorderen linken Kotflügel des Wagens mit einem unbekannten Gegenstand zu schaffen und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch schließen aufgrund der Spurenlage eine Beschädigung durch einen anderen Fahrzeuglenker aus. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Tat geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Beamten melden.

Aitrach

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss am Steuer

Strafrechtliche Konsequenzen und ein empfindliches Bußgeld drohen einem 28-jährigen Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Montag kurz nach 8 Uhr im Ortsgebiet gestoppt haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem 28-Jährigen bereits im Sommer die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, veranlassten die Polizisten einen Vortest. Dieser verlief positiv auf Amphetamin und Kokain, weshalb er in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weiterfahren durfte er nicht. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell