Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Autos zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 17 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts in der Hauptstraße zwei Autos offenbar mutwillig beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er den Lack der Fahrzeuge und richtete dabei nicht unerheblichen Sachschaden an. Personen, die Hinweise zum Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Anlagebetrug

Auf Anlagebetrüger, die im Internet mit hohen Renditen warben, ist ein 62-jähriger Mann aus dem Bereich Friedrichshafen hereingefallen. Über die sozialen Medien war er auf die Werbeanzeige eines angeblichen Finanzexperten aufmerksam geworden, der ihn in eine Messenger-Gruppe lockte und weiter anwarb. Für die scheinbar lukrative Geldanlageform, bei der Aktien über KI gehandelt würden, lud der Mann schließlich eine App herunter und überwies mehrere tausend Euro auf verschiedene ausländische Konten. Erst als der 62-Jährige zur Auszahlung des angeblichen Gewinns zunächst einen fünfstelligen Euro-Betrag bezahlen musste, schöpfte er Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen des Kapitalanlagebetrugs ermittelt. Informationen zum Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Kinderwagen am Fußgängerüberweg gestreift - Fahrer flüchtet

Nach einem gefährlichen Vorfall, der sich am Montagvormittag in der Schlachthausstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer. Angaben einer 23-jährigen Fußgängerin zufolge, die mit ihrem Kinderwagen kurz nach 11 Uhr die Straße überqueren wollte, hielt der angeblich abgelenkte Opel-Lenker am Fußgängerüberweg nicht an und touchierte den Kinderwagen. Daraufhin soll der ältere Herr hinterm Steuer seinen Wagen gestoppt und danach aber das Weite gesucht haben. Das Kind im Kinderwagen wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Identität des Opel-Fahrers dauern an. Ihm droht nun eine Anzeige. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit über zwei Promille und ohne Fahrerlaubnis war ein 43-jähriger Mann am Montagmittag gegen 13 Uhr im Stadtgebiet Überlingen unterwegs. Ein Polizeibeamter erkannte den Autofahrer in seiner Freizeit, wusste von dessen Fahrerlaubnisentziehung und kontaktierte seine Kollegen des Polizeireviers. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Wie sich herausstellte, hatte der Mann seinen Führerschein vor einiger Zeit abgeben müssen und war darüber hinaus stark alkoholisiert. Die Polizisten stellten den Schlüssel des Wagens sicher und brachten den 43-Jährigen in eine Klinik, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

