POL-FR: Gemarkung Neuenburg am Rhein: Unfallflucht am Autobahndreieck Neuenburg - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 05.01.2026, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5, in Höhe des Autobahndreiecks Neuenburg, zu einer Unfallflucht. Ein 49-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr die Autobahn von Basel kommend in Richtung Freiburg, als er auf Höhe des Verzögerungsstreifen des Autobahndreiecks von einem Pkw, Marke vermutlich Peugeot, links überholt worden sein soll. Nach dem Überholvorgang, beim Einscheren auf die rechte Fahrspur, touchierte der Peugeot den Ford Focus. Nach der Kollision hielt der 49-Jährige mit seinem Ford Focus auf den Standstreifen an. Ebenso hielt der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Peugeot kurz auf dem Standstreifen an, fuhr dann aber bis zur Ausfahrt des Autobahndreieckes Neuenburg rückwärts und entfernte sich in Richtung Frankreich. Der am Ford entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können.

