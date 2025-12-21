PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Dierdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.12.2025 kam es in Dierdorf im Bereich der Elgerter Straße zu einem Einbruch in ein Wohngebäude. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Im Wohnhaus traf er auf den schlafenden Bewohner. Als dieser Kenntnis vom Täter erlangte, flüchtete der Täter aus dem Haus. Etwaige Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnten bzw. Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

