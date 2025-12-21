Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW in 56305 Puderbach

56305 Puderbach (ots)

Im Zeitraum vom 18.12.2025, 20:30 Uhr bis 20.12.2025, 11:00 Uhr kam es in der Ortslage Puderbach in der Straße Im Bruch auf dem Parkplatz des Anwesens Nr. 17 zu einer Sachbeschädigung an einem PKW durch unbekannte Täter.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell