Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Lkw-Aufliegers auf der B2

Augsburg (ots)

B2 / zwischen AS Langweid - AS Stettenhofen / FR Augsburg - In der Nacht von Freitag (04.07.2025) auf Samstag (05.07.2025) kam es zu einem Brand eines Lkw-Aufliegers. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 00.05 Uhr bemerkte der 46-jährige Lkw-Fahrer Rauch aus seinem Sattelauflieger. Daraufhin brachte der 46-Jährige den Lkw am Standstreifen zum Stehen. Der Inhalt des Aufliegers geriet in Vollbrand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

Die Bergung des Lkw dauerte mehrere Stunden an. Die B2 war bis 06.00 Uhr komplett gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Brandfalls ohne Personenschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell