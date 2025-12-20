Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Roßbach (Wied) (ots)

Am Samstag Nachmittag, dem 20.12.2025, erreichte die Polizeiinspektion Straßenhaus die Meldung über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Neuen Straße in 53547 Roßbach (Wied). Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte ein aufgeflexter Verschlussbügel festgestellt werden. Letztmalig wurde der Automat am vergangenen Montag, dem 15.12.2025 befüllt. Der Tatzeitraum beläuft sich somit seit der Befüllung, bis zur heutigen Feststellung. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete sämtliche Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

