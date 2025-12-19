Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führerschein nach Kokain-Fahrt beschlagnahmt

Daaden (ots)

Am frühen Morgen des 19.12.2025 kontrollierte eine Steife der PI Betzdorf gegen 02:45 Uhr in der Betzdorfer Straße eine 41-jährige VW-Fahrerin. Da bei ihr deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein polizeilicher Vortest durchgeführt. Als dieser positiv auf Kokain verlief, räumte die 41-jährige den Konsum der harten Droge ein.

Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort zwecks Übergabe an die Fahrerlaubnisbehörde beschlagnahmt.

