Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Führerschein nach Kokain-Fahrt beschlagnahmt
Daaden (ots)
Am frühen Morgen des 19.12.2025 kontrollierte eine Steife der PI Betzdorf gegen 02:45 Uhr in der Betzdorfer Straße eine 41-jährige VW-Fahrerin. Da bei ihr deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum bestanden, wurde ein polizeilicher Vortest durchgeführt. Als dieser positiv auf Kokain verlief, räumte die 41-jährige den Konsum der harten Droge ein.
Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort zwecks Übergabe an die Fahrerlaubnisbehörde beschlagnahmt.
