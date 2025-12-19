PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Betzdorf (ots)

Am 18.12.2025 befuhr eine Streife der PI Betzdorf gegen 07:30 Uhr die L 288 von Betzdorf kommend in Richtung Steineroth. Dabei wurde das Einsatzfahrzeug durch einen mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit fahrenden PKW Seat überholt. Aufgrund der Fahrweise sollte das Fahrzeug umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Abgabe von Anhaltesignalen bremste der vorausfahrende Seat ohne triftigen Grund derart stark ab, dass der Fahrer des Streifenwagens eine Vollbremsung einleiten musste.

Der 36-jährige Seat-Fahrer zeigte sich der der folgenden Verkehrskontrolle sehr uneinsichtig. Eine im Fahrzeug befindliche Dashcam bzw. deren Speicherkarte wurde als Beweismittel sichergestellt. Eine erste Auswertung erhärtete den Verdacht, dass der Seat-Fahrer derart schnell und rücksichtslos fuhr, dass der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wird eine Auswertung der Dashcam-Aufnahmen zeigen, ob sich der 36-jährige wegen weiterer Delikte wird verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 07:40

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Flammersfeld (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 17.12.2025 und dem 18.12.2025 kam es in der Lindenstraße in der Ortslage Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 19:48

    POL-PDNR: Polizei ahndet Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

    Windhagen/Puderbach (ots) - Am Nachmittag des 18.12.2025, kam es im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus zu zwei nennenswerten Fahrten unter Alkoholeinfluss. In Puderbach verursachte ein Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden. Zudem ist er nicht im Besitz einer ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 19:38

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch

    Hausen (Wied) (ots) - Am 18.12.2025 gegen ca. 17:10 Uhr kam es im Bereich der Deutschherrenstraße in Hausen/Wied zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch einen wachsamen Nachbarn beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die Täter Kenntnis davon erlangten, flohen sie in Richtung Ortsmitte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren