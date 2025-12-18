PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei ahndet Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Windhagen/Puderbach (ots)

Am Nachmittag des 18.12.2025, kam es im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus zu zwei nennenswerten Fahrten unter Alkoholeinfluss.

In Puderbach verursachte ein Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In Windhagen konnte eine Funkwagenbesatzung bei einer Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen.

Den Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und vorliegende Führerscheine sichergestellt. Beide Personen haben sich künftig in einem Strafverfahren zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 19:38

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch

    Hausen (Wied) (ots) - Am 18.12.2025 gegen ca. 17:10 Uhr kam es im Bereich der Deutschherrenstraße in Hausen/Wied zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch einen wachsamen Nachbarn beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die Täter Kenntnis davon erlangten, flohen sie in Richtung Ortsmitte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:03

    POL-PDNR: Einbruch in das Seniorenheim Niedersteinebach

    Niedersteinebach (ots) - Im Zeitraum vom 17.12.2025, 16:00 Uhr bis 18.12.2025, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in das Seniorenheim in Niedersteinebach. Bei dem Einbruch wurde aus den Geschäftsräumen des Seniorenheimes ein Tresor mit Bargeld und EC-Karten entwendet. Der Polizei Straßenhaus liegen aktuell keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 11:03

    POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 16.12., 16 Uhr, bis Mittwoch, 17.12., 18:30 Uhr, ein vor einer Haustür in der Kirchstraße angekettetes orangefarbenes Pedelec des "Typs Focus Sam" an dem Fahrzeug war zu dieser Zeit kein Akku verbaut. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren