POL-PDNR: Polizei ahndet Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Windhagen/Puderbach (ots)

Am Nachmittag des 18.12.2025, kam es im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus zu zwei nennenswerten Fahrten unter Alkoholeinfluss.

In Puderbach verursachte ein Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher ein Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In Windhagen konnte eine Funkwagenbesatzung bei einer Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen.

Den Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und vorliegende Führerscheine sichergestellt. Beide Personen haben sich künftig in einem Strafverfahren zu verantworten.

