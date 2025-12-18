Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in das Seniorenheim Niedersteinebach

Niedersteinebach (ots)

Im Zeitraum vom 17.12.2025, 16:00 Uhr bis 18.12.2025, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in das Seniorenheim in Niedersteinebach. Bei dem Einbruch wurde aus den Geschäftsräumen des Seniorenheimes ein Tresor mit Bargeld und EC-Karten entwendet. Der Polizei Straßenhaus liegen aktuell keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

