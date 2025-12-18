PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in das Seniorenheim Niedersteinebach

Niedersteinebach (ots)

Im Zeitraum vom 17.12.2025, 16:00 Uhr bis 18.12.2025, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in das Seniorenheim in Niedersteinebach. Bei dem Einbruch wurde aus den Geschäftsräumen des Seniorenheimes ein Tresor mit Bargeld und EC-Karten entwendet. Der Polizei Straßenhaus liegen aktuell keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:03

    POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 16.12., 16 Uhr, bis Mittwoch, 17.12., 18:30 Uhr, ein vor einer Haustür in der Kirchstraße angekettetes orangefarbenes Pedelec des "Typs Focus Sam" an dem Fahrzeug war zu dieser Zeit kein Akku verbaut. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:31

    POL-PDNR: Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit einem Smart mit niederländischem Kennzeichen, stellten Beamte der PI Betzdorf am 17.12.2025 gegen 12: 45 Uhr bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer konsumtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:48

    POL-PDNR: Einbruch in Werkstatthalle

    Horhausen/WW. (ots) - Im Zeitraum vom 16.12.2025 bis zum Folgetag 17.12.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatthalle im Industriegebiet von Horhaussen/WW. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Halle und hebelten dort einen Tresor auf. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren