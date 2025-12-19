POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Hausen (Wied) (ots) - Am 18.12.2025 gegen ca. 17:10 Uhr kam es im Bereich der Deutschherrenstraße in Hausen/Wied zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Bei der Tatausführung wurden die Täter durch einen wachsamen Nachbarn beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die Täter Kenntnis davon erlangten, flohen sie in Richtung Ortsmitte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus ...

mehr