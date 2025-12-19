Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht
Flammersfeld (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 17.12.2025 und dem 18.12.2025 kam es in der Lindenstraße in der Ortslage Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
