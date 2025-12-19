PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsteilnahme mit entwendetem E-Bike unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

Roth (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.12.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Kontrolle bei zwei Personen durch, welche sich mit einem E-Scooter und einem E-Bike entlang der Koblenzer Straße in Roth bewegten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, eine solche Substanz wurde aufgefunden. Des weiteren verfügte der E-Scooter nicht über ein Versicherungskennzeichen und bei dem E-Bike stellte sich heraus, dass dies bei einem Diebstahl entwendet wurde. Entsprechende Maßnahmen wurden erhoben, Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946 0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

