POL-PDNR: Aggressiver 21-jähriger landet im Polizeigewahrsam

Betzdorf (ots)

Am Nachmittag des 18.12.2025 erreichten die Polizei mehrere Notrufe wegen einer gemeldeten Auseinandersetzung im Bereich der Bahnhofstraße. Aufgrund der Meldungen wurden starke Einsatzkräfte zur Örtlichkeit entsandt. Ersteintreffe Kräfte der PI Betzdorf konnten, auch mithilfe von Zeugenangaben, in einer Menschenansammlung in der Bahnhofstraße zügig einen 21-jährigen Aggressor ausmachen und fixieren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war es zuvor aufgrund eines die Fußgängerzone befahrenden Fahrzeugs zu einem lautstarken verbalen Streit zwischen einer Handvoll Menschen gekommen, auf welchen weitere Personen aufmerksam wurden und sich hinzugesellten. Darunter befand sich auch der eigentlich unbeteiligte 21-jährige. Dieser griff im Rahmen des Streits andere Personen auch körperlich an. Aufgrund seines auch während der polizeilichen Maßnahme aggressiven Verhaltens, wurde der 21-jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Richterin bestätigte die Gewahrsamnahme, sodass der junge Mann bis zum folgenden Morgen im Polizeigewahrsam verblieb.

Die Polizei Betzdorf nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 21-jährigen sowie einen 19-jährigen Mittäter auf, welcher den 21-jähreigen unterstützt haben soll.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 19.12.2025 – 09:57

    POL-PDNR: Verkehrsteilnahme mit entwendetem E-Bike unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

    Roth (ots) - In den frühen Morgenstunden des 19.12.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Kontrolle bei zwei Personen durch, welche sich mit einem E-Scooter und einem E-Bike entlang der Koblenzer Straße in Roth bewegten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, eine solche Substanz wurde ...

  • 19.12.2025 – 09:54

    POL-PDNR: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

    Betzdorf (ots) - Am 18.12.2025 befuhr eine Streife der PI Betzdorf gegen 07:30 Uhr die L 288 von Betzdorf kommend in Richtung Steineroth. Dabei wurde das Einsatzfahrzeug durch einen mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit fahrenden PKW Seat überholt. Aufgrund der Fahrweise sollte das Fahrzeug umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Abgabe von Anhaltesignalen bremste der vorausfahrende Seat ohne ...

  • 19.12.2025 – 07:40

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Flammersfeld (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 17.12.2025 und dem 18.12.2025 kam es in der Lindenstraße in der Ortslage Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

