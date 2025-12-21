Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Missverständnis führt zu Polizeieinsatz

Raubach (ots)

Am späten Abend des 20.12.2025 meldete ein wachsamer Nachbar einen vermeintlichen Einbruch in ein Wohnhaus in Raubach. Mindestens eine Person soll sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Haus verschafft haben. Die alarmierten Kräfte der Polizei konnten entsprechende Personen im Bereich antreffen. Bei der Sachverhaltsklärung konnte festgestellt werden, dass es sich nicht um Einbrecher handelte, sondern um Angehörige, die einer hilflosen Person im Haus helfen wollten.

Trotzdem lobt die Polizei die Wachsamkeit des Nachbarn.

