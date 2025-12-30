Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sicher reisen im Vorweihnachtsverkehr- Bilanz der Bundespolizeiinspektion Leipzig anlässlich des Mitführungsverbots von gefährlichen Gegenständen am Hauptbahnhof Leipzig

Leipzig (ots)

Um den vorweihnachtlichen Reiseverkehr noch sicherer zu machen, war das Mitführen von gefährlichen Gegenständen im Zeitraum vom 14. November 2025 bis zum 22. Dezember 2025, jeweils von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetags per Allgemeinverfügung verboten worden.

Das Verbot umfasste den Leipziger Hauptbahnhof einschließlich der Station Leipzig Hauptbahnhof (tief) und die Bereiche vor dem Hauptbahnhof Leipzig.

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig zieht nun eine positive Bilanz: Insgesamt 632 Kontrollen führten die Beamtinnen und Beamten zur Einhaltung der Allgemeinverfügung durch. Dabei wurden 17 Verstöße festgestellt und in deren Folge 10 Zwangsgelder erhoben.

Polizeioberrat Kiedorf: Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat damit einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Reisenden in und um Leipzig geleistet. Auch nach der Weihnachtszeit bleibt unser Kontrolldruck hoch, um die Gewaltkriminalität im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich weiterhin zielgerichtet zu bekämpfen.

Vom 08.- 10. Januar 2026 finden die nächsten Schwerpunkt-Kontrollmaßnahmen am und um den Hauptbahnhof Leipzig statt.

