Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Förderverein sorgt für vorzeitige Bescherung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Xanten (ots)

Mittwoch, 17.12.2025 - Bereits einige Tage vor Weihnachten konnten sich die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr, sowie die Löscheinheit Mitte über Geschenke freuen. Der Förderverein der Feuerwehr Xanten konnte gleich zweimal tätig werden.

Die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr bekamen Essensgutscheine überreicht. Die Betreuung der Jugendlichen in der Nachwuchsabteilung der Feuerwehr Xanten wird von dem Team aus insgesamt 11 Personen ehrenamtlich und zusätzlich zum Einsatzdienst geleistet. Die Betreuerinnen und Betreuer freuten sich über diese Wertschätzung ihres Engagements.

Die Löscheinheit Mitte erhielt vom Förderverein einen Fernseher als Präsentationsmedium. Im Feuerwehrhaus Mitte gab es natürlich auch vorher schon entsprechende Präsentationsmöglichkeiten, da der Standort aber immer häufiger von verschiedenen Einheiten parallel genutzt wird, gab es hier Bedarf für ein zusätzliches Gerät. Dieses konnte nun dank der Unterstützung des Fördervereins angeschafft werden. Gerade bei den theoretischen Fortbildungen in den Wintermonaten ist dies sehr wertvoll.

Hintergrund zum Förderverein: Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell