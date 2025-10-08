PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Ausbildung zum Drehleitermaschinisten abgeschlossen

  • Bild-Infos
  • Download

Xanten (ots)

Auch in diesem Jahr haben zwölf Feuerwehrleute aus verschiedenen Kommunen des Kreises Wesel erfolgreich den Lehrgang zum Drehleitermaschinisten absolviert. Der Lehrgang, ausgerichtet von einem Ausbilderteam der Feuerwehr Xanten, vermittelte in 43 theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten umfassende Kenntnisse im sicheren Einsatz von Drehleitern. 

Zu den vermittelten Inhalten gehörten:
Technische Grundlagen und Fahrzeugkunde
rechtliche Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen
Einsatztaktiken und praktische Handhabung
Standortwahl und korrektes Abstützen der Drehleiter

Der praktische Teil endete mit einer Prüfung, bei der jeder Teilnehmer ein unbekanntes Objekt anfahren musste. Bewertet wurden unter anderem Standortwahl und korrekte Standsicherung. Dies sind entscheidende Kriterien für einen erfolgreichen Einsatz in realen Situationen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Philipp Schäfer
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

