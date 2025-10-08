Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Ausbildung zum Drehleitermaschinisten abgeschlossen

Xanten (ots)

Auch in diesem Jahr haben zwölf Feuerwehrleute aus verschiedenen Kommunen des Kreises Wesel erfolgreich den Lehrgang zum Drehleitermaschinisten absolviert. Der Lehrgang, ausgerichtet von einem Ausbilderteam der Feuerwehr Xanten, vermittelte in 43 theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten umfassende Kenntnisse im sicheren Einsatz von Drehleitern.

Zu den vermittelten Inhalten gehörten: Technische Grundlagen und Fahrzeugkunde rechtliche Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen Einsatztaktiken und praktische Handhabung Standortwahl und korrektes Abstützen der Drehleiter

Der praktische Teil endete mit einer Prüfung, bei der jeder Teilnehmer ein unbekanntes Objekt anfahren musste. Bewertet wurden unter anderem Standortwahl und korrekte Standsicherung. Dies sind entscheidende Kriterien für einen erfolgreichen Einsatz in realen Situationen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell