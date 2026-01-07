Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gartenzaun angefahren und beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.01.2026, im Zeitraum von 12 Uhr bis 15 Uhr soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Gartenzaun in der Bunsenstraße, an der Ecke Robert-Bosch-Straße, angefahren und beschädigt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell