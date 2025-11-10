Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Graffiti-Verdacht - zwei Tatverdächtige in der Abstellgruppe Altona vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 09.11.2025 gegen 13:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch das Anbringen von Graffiti an einer Regionalbahn gekommen sein. Der Zug stand demnach in der Abstellgruppe in Altona, als er von zwei Personen mit Spraydosen besprüht worden sein soll.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sollen die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 43 und 47 Jahren festgestellt und umgehend die Bundespolizei informiert haben. Nachdem die Sicherheitsdienstmitarbeiter die Tatverdächtigen aufgefordert hatten, das Sprühen einzustellen, seien die Männer geflüchtet.

Da sich die betroffene Abstellanlage zum Tatzeitpunkt im Regelbetrieb befand, wurden die entsprechenden Gleise gesperrt. Im Rahmen der Tatortnahbereichsfahnung konnten die eingesetzten Streifen die beiden Personen vorläufig festnehmen und diverse Beweismittel, darunter Sprühdosen, am Tatort auffinden und sicherstellen.

Zur Durchführung polizeilicher Folgemaßnahmen wurden sie dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Deutschen aus dem Revier entlassen. Die Tatverdächtigen sollen zwei Wagen mit einer Gesamtfläche von ca. 35 m² besprüht haben.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der "gemeinschädlichen Sachbeschädigung" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

