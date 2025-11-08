Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - Borussia Dortmund

Die u.a. mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 08.11.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit ca. 225 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - Borussia Dortmund im Einsatz. Das Fanverhältnis der Fanszenen wurde im Vorfeld als feindschaftlich eingestuft.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten u.a. wegen der planmäßigen Sperrung der Bundesautobahn 7 über 30.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen.

Ca. 650 Dortmund-Fans erreichten mit einem Fernverkehrszug geschlossen den Bahnhof Harburg, um dann ab 12:40 Uhr mit einer Sonder-S-Bahn direkt zum Bahnhof Othmarschen unter bundespolizeilicher Begleitung zu gelangen.

Die Anreise im bahnpolizeilichen Bereich verlief unter bundespolizeilichen Lenkungsmaßnahmen ruhig und störungsfrei.

Die Gruppierung der mit der Bahn angereisten Dortmund-Fans fuhr unter bundespolizeilicher Begleitung geschlossen mit einer Sonder-S-Bahn vom Bahnhof Othmarschen bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Vom Hamburger Hauptbahnhof reiste diese Gruppe gegen 19:00 Uhr mit einem ICE in Richtung Dortmund ab.

Die Rückreise im bahnpolizeilichen Bereich verlief unter bundespolizeilichen Lenkungsmaßnahmen weitestgehend störungsfrei.

Der Einsatz der Bundespolizei zur Fußballbegegnung wurde um 20:00 Uhr beendet.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz sehr gut.

