POL-FR: Wehr: Fahrzeugbrand auf B518

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.01.2025, gegen 10:00 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen auf ein brennendes Auto, welches auf der B518 von Wehr in Richtung Öflingen fuhr, aufmerksam. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens kann bislang noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

