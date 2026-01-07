PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrzeugbrand auf B518

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 06.01.2025, gegen 10:00 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen auf ein brennendes Auto, welches auf der B518 von Wehr in Richtung Öflingen fuhr, aufmerksam. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens kann bislang noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

