Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.01.2026,17.00 Uhr bis Samstag, 03.01.2026, 09.00 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Hinweisschild am Kreisverkehr in der Hauptstraße beschädigt haben. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1000 Euro. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten Jestetten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 92582 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell