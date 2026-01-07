Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Am Montag, 05.01.2026, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Audi-Fahrer die B314 von Stühlingen in Richtung Weizen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er nach links auf dem Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen und soll eine entgegenkommende 52-jährige Skoda-Fahrerin übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch beide Autos erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Skodas wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

