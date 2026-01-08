Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Pkw kollidiert mit Fahrrad und weiterem Fahrzeug - Vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Stefan-Meier-Straße und Tennenbacher Straße im Freiburger Stadtteil Herdern.

Eine 84 Jahre alte Autofahrerin befuhr die Tennenbacher Straße in östliche Richtung und näherte sich dem Kreuzungsbereich zur Stefan-Meier-Straße. Hierbei übersah sie vermutlich eine Fahrradfahrerin mit Fahrradanhänger, die vor ihr an einer roten Ampel gehalten hatte. Der Wagen der Seniorin stieß mit dem Fahrradanhänger zusammen, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Ein im Fahrradanhänger befindliches Kleinkind im Alter von einem Jahr blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf beschleunigte die Autofahrerin aus noch unklaren Gründen und fuhr, trotz des für sie geltendes Rotlicht in die Stefan-Meier-Straße ein. Dabei kollidierte die 84-Jährige mit einem von rechts kommenden und mit zwei Personen besetzten Auto. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie die beiden Fahrzeuginsassen des beteiligten Fahrzeuges verletzten sich hierbei leicht und wurden vereinzelt durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine nahegelegene Klinik transportiert. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

ak

