Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: Rennradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdner Ring

19.12.2025, 13:05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Rennradfahrer kam es am vergangenen Freitag im Dresdner Ring im Wolfsburger Stadtteil Westhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-Jährige mit seinem Rennrad den Radweg am Dresdner Ring in Richtung Frankfurter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 69-Jährige in Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei den Ermittlern des 7. Fachkommissariats zu melden.

