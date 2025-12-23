PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: Rennradfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdner Ring

19.12.2025, 13:05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Rennradfahrer kam es am vergangenen Freitag im Dresdner Ring im Wolfsburger Stadtteil Westhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-Jährige mit seinem Rennrad den Radweg am Dresdner Ring in Richtung Frankfurter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 69-Jährige in Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei den Ermittlern des 7. Fachkommissariats zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:12

    POL-WOB: Ermittlungserfolg - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

    Wolfsburg/Gifhorn (ots) - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sowie die Polizeiinspektionen Gifhorn und Wolfsburg/Helmstedt konnten kurz vor Weihnachten einen Ermittlungserfolg verbuchen. Hintergrund ist die Festnahme zweier Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einer Reihe von Einbrüchen. Seit September 2025 kam es in den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt sowie in der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:37

    POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Brackstedt, Schusterstraße 19.12.2025, 16:41 Uhr - 19:35 Uhr Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Freitagabend in der Schusterstraße im Wolfsburger Stadtteil Brackstedt. Als die Hauseigentümer am Abend nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest und informierten die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst auf die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:42

    POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 19.12.2025, 20:00 Uhr - 20.12.2025, 09:00 Uhr Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Friseurgeschäft in der Heinrich-Heine-Straße ein. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Samstagmorgen und informierte sofort die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand machten sich die unbekannten Täter zunächst an der Eingangstür zu schaffen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren