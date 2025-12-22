PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

19.12.2025, 20:00 Uhr - 20.12.2025, 09:00 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Friseurgeschäft in der Heinrich-Heine-Straße ein.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Samstagmorgen und informierte sofort die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand machten sich die unbekannten Täter zunächst an der Eingangstür zu schaffen und versuchten so, sich Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Als dieser Versuch missglückte, begaben sie sich auf die Rückseite des Gebäudes, wo sie schlussendlich durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster in die Räumlichkeiten gelangten. Sie entwendeten Bargeld und Friseurzubehör und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

