Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Helmstedt übergibt Spendengelder

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Kloster St. Marienberg / Polizeikommissariat Helmstedt

09.12.2025 / 18.12.2025

Polizei Helmstedt übergibt Spendengelder

Am 09.12.2025 fand im Kloster St. Marienberg das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen statt. Die hier gesammelten Spenden der zahlreichen Gäste wurden am gestrigen Donnerstag im Polizeikommissariat Helmstedt übergeben. Durch den Leiter des Polizeikommissariat Helmstedt, Herrn Ullrich Müller, sowie den Mitarbeiter des Präventionsteams Herrn Jan Abel wurde die Spende an Frau Katrin Bona vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. übergeben. Die Gesamtsumme von 1700,- EUR soll im Frauenschutzhaus der Stadt Helmstedt Verwendung finden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

