Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Wolfsburg, Stadt Wolfsburg und Zoll führten Gewerbekontrollen durch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

Wolfsburg, Porschestraße 13.12.2025, 18 - 20:15 Uhr

Die Polizei Wolfsburg führte am vergangenen Samstagabend gemeinsam mit dem Hauptzollamt Braunschweig sowie dem Ordnungsamt der Stadt Wolfsburg anlassbezogene Gewerbekontrollen in Geschäften in der Porschestraße und der Schillerstraße durch.

In beiden kontrollierten Läden konnten die Beamten die jeweiligen Betreiber antreffen. In einem der Geschäfte konnte ein waffenähnlicher Gegenstand aufgefunden werden, welchen die Polizeibeamten sicherstellten. Zudem leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ein.

Des Weiteren stellten die eingesetzten Zollbeamten diverse Gegenstände und Waren sicher. In der Folge wurden Ermittlungsverfahren wegen Steuerhehlerei sowie wegen Verstößen gegen die Neuartige-Lebensmittel-Verordnung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

