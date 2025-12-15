Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Bruchgartenweg

12.12.2025, 18:05 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Freitagabend in der Straße Bruchgartenweg im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde.

Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst in den Garten und von dort aus auf die rückwärtige Gebäudeseite. Hier wirkten sie gewaltsam auf eine Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räume nach sich lohnender Beute. Sie entwendeten unter anderem hochwertigen Schmuck und flüchteten daraufhin auf demselben Wege in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

