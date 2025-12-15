POL-WOB: Brand in stillgelegtem Betonwerk

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, Reislingen, Sandkrugstraße

13.12.2025, 19:20 Uhr - 22:36 Uhr 14.12.2025, 22:24 Uhr

Zu Bränden in einem stillgelegten Betonwerk kam es am späten Samstag- sowie am Sonntagabend in der Sandkrugstraße im Wolfsburger Stadtteil Neuhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten am Samstagabend zwei im Betonwerk befindliche Silos und am Sonntagabend ein weiteres Silo in Brand. Durch das sofortige Einschreiten der Berufsfeuerwehr Wolfsburg konnte das Feuer schlussendlich vollständig gelöscht werden. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen nach jetzigem Stand von einer Brandstiftung aus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf eine Summe im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Die Sandkrugstraße war während der Löscharbeiten am Samstagabend vollgesperrt.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können oder auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

