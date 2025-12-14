Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt für den Bereich Wolfsburg, für den Zeitraum 13.12.25, 06:00 Uhr bis 14.12.2025, 06:00 Uhr

Wolfsburg (ots)

Ladendiebstahl, Wolfsburg, Porschestraße 13.12.2025, 19:08 h

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist eine männliche Person aufgefallen, die im Begriff gewesen ist, Parfum zu entwenden. Als der Mann nach Verlassen des Kassenbereichs angesprochen wird, versucht er sich loszureißen und zu flüchten. Letztlich kann er an der Flucht gehindert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ist eingeleitet worden.

Versuchter Einbruchsdiebstahl, Vorsfelde, Stendaler Straße 13.12.2025, 23:00 h

Bisher unbekannte Täter haben versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Es ist ihnen nicht gelungen die Sicherungseinrichtungen des Hauses zu überwinden und sich Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Fahrzeugbrand

14.12.2025, 02:59 h, Wolfsburg, Eichendorffstraße

Durch bisher unbekannte Täterschaft ist ein BMW der 7er Reihe in Brand gesetzt worden. Im Zuge der Ausbreitung des Brandes ist ein weiterer PKW, ein VW Up, ebenfalls beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 50.000,-EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Zerkratzte PKW, Wolfsburg, Bereiche Allerpark, Westhagen, Tiergartenbreite, Porschestraße

13.12.2025, 06:00 h bis 23:00 h

Im Stadtgebiet Wolfsburg sind im Tagesverlauf, beginnend am frühen Morgen und endend am späten Abend des 13.12.2025, mehrere neuwertige PKW zerkratzt worden. Es hat sich dabei um PKW der Marken Volkswagen, Audi und Porsche gehandelt. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte 13.10.2025, 23:20 h, Wolfsburg, Detmeroder Markt

Zur Aufklärung eines Sachverhalts ist eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wolfsburg zu einer Lokalität am Detmeroder Markt eingesetzt gewesen. Ein 34 jähriger Mann ist hier in den Fokus der polizeilichen Maßnahmen geraten. Er hat erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden. Unter Verwendung einer glimmenden Zigarette hat er versucht, die gegen ihn gerichteten Maßnahmen zur Feststellung seiner Personalien und zur Klärung des Sachverhalts aktiv zu verhindern. Weiterhin hat sich der Mann derart aggressiv verhalten und gewehrt, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Im Resultat wird er sich wegen tätlichen Angriffs von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten verantworten müssen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 13.12.2025, 20:30 h

Die Manipulation an einem E-Scooter hat dazu geführt, dass dieser eine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, wodurch dieser fahrerlaubnispflichtig geworden ist. Eine entsprechend erforderliche Fahrerlaubnis dafür hat der Fahrzeugführer, ein 20jähriger Mann im Rahmen der Kontrolle nicht vorlegen können.

Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol, Wolfsburg Kettelerstraße 13.12.2025, 21:24 Uhr

Deutliche Ausfallerscheinungen haben den Anlass zur Kontrolle eines 66jährigen Fahrzeugführers gegeben. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit hat einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,6 Promille ergeben. Die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins, sowie die Untersagung der Weiterfahrt haben sich angeschlossen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr schließt sich an.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Wolfsburg, Heßlinger Straße 13.12.2025, 21:05 h

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 36jähriger Fahrzeugführer eines VW Polo unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Nach der Entnahme einer Blutprobe ist die Weiterfahrt untersagt worden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren schließt sich an.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Wolfsburg, Robert-Koch-Platz 13.12.2025, 20:07 h

Elektrokleinstfahrzeuge, im vorliegenden Fall ein E-Scooter, bedürfen einer Pflichtversicherung. Im Rahmen einer Kontrolle wird ein E-Scooter festgestellt, für den diese erforderliche Versicherung nicht abgeschlossen worden ist. Folgerichtig ist die Weiterfahrt untersagt worden. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Kontrollen in der Fußgängerzone und auf dem Weihnachtsmarkt 13.12.2025, Tagesverlauf

Durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Wolfsburg sind Kontrollen und Überprüfungen in der Fußgängerzone, auf dem Weihnachtsmarkt, sowie im Kaufhof durchgeführt worden. Im Resultat sind mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, weil u. a. verbotene Gegenstände mitgeführt worden sind und bestehenden Platzverweisen nicht Folge geleistet worden ist.

