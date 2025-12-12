PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl auf Rastplatz

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bundesautobahn 2, Raststätte Lappwald 02.12.2025, 21:30 Uhr - 03.12.2025, 07:00 Uhr

Zu einem Diebstahl aus einem Transporter kam es in der Nacht vom 02. auf den 03.12.2025 auf der Raststätte Lappwald an der Bundesautobahn 2 bei Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigem Kenntnisstand legte sich der 45-jährige Fahrer des Transporters gegen 21:30 Uhr in seinem Fahrzeug schlafen. Als er am folgenden Morgen erwachte bemerkte er, dass die seitliche Schiebetür sowie die Fahrertür des Transporters offenstanden. Darüber hinaus stellte er fest, dass die Fahrerkabine durchwühlt und unter anderem Bargeld entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen im Bereich der Raststätte gesehen oder die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

