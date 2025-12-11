Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall - 89-Jährige tödlich verletzt

Wolfsburg (ots)

Lehre, Wendhausen, Leipziger Straße

10.12.2025, 22:20 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochabend in der Leipziger Straße in Wendhausen. Eine 89-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 84 Jahre alter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Grundstückseinfahrt. Dabei übersah er eine 89 Jahre Fußgängerin, die sich zu dem Zeitpunkt hinter dem PKW befand. Die 89-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der 84 Jahre alte PKW-Fahrer stand infolge des Unfalls unter Schock und wurde vor Ort durch einen Notfallseelsorger betreut.

Die Ermittlungen dauern an.

