Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weihnachtsbaum vom Sülfelder Dorfplatz entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sülfeld, Dorfstraße

09.12.2025, 20:00 Uhr - 10.12.2025, 08:30 Uhr

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch den auf dem Sülfelder Dorfplatz aufgestellten Weihnachtsbaum. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 80 Jahre alter Zeuge bemerkte am Mittwochmorgen, dass der Weihnachtsbaum nicht mehr an seinem Platz stand und informierte kurze Zeit später die Polizei. Die etwa 2,5 Meter hohe Nordmanntanne war vollständig geschmückt. Lediglich der entsprechende Baumständer konnte vor Ort noch aufgefunden werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05362947410 mit der Polizei in Fallersleben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

